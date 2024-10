Haddad diz que não há data para fechar conjunto de medidas de gastos

Sobre possíveis vetos de Lula a medidas específicas, o ministro afirmou que ainda está fazendo cálculos para "fazer uma coisa ajustadinha", mas disse ainda não ser possível ter estimativas de valores. "Número só se sabe depois da decisão tomada", afirmou.

Segundo Haddad, a reunião com Lula na segunda-feira foi positiva e ele disse também que se encontrará com o presidente na quarta-feira e ao longo da semana.

Haddad e outros membros da equipe econômica do governo afirmaram anteriormente que trabalham na elaboração de um pacote de medidas para fortalecer o arcabouço fiscal, com um foco principalmente no lado das despesas, ponto que tem causado desconfiança de analistas sobre a capacidade do governo de honrar seus compromissos fiscais.

A equipe econômica disse também que as propostas seriam enviadas ao presidente depois do segundo turno das eleições municipais, no último domingo.

(Por Victor Borges)