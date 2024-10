Ibovespa fecha em queda com mercado à espera de medidas fiscais

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou com um declínio modesto nesta terça-feira, em mais uma sessão de volume financeiro abaixo da média, com agentes financeiros ressabiados à espera de medidas fiscais, enquanto Santander Brasil recuou 4% após resultado trimestral e visão conservadora para expansão do crédito.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa cedeu 0,32%, a 130.793,9 pontos, de acordo com dados preliminars, tendo avançado a 131.764,7 pontos na máxima e recuado a 130.693,36 pontos na mínima do dia.