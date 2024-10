Intel deve reportar queda grande de receita no 3º tri à medida que busca recuperação

Por Arsheeya Bajwa

(Reuters) - A Intel deve apresentar sua maior queda de receita trimestral em cinco trimestres na quinta-feira, potencialmente sinalizando mais erosão da participação de mercado em data centers e computadores pessoais para a outrora icônica fabricante de chips norte-americana.

Os acionistas têm voltado seu foco para as tentativas do presidente-executivo, Pat Gelsinger, de salvar a liderança de mercado perdida da empresa, à medida que as perdas aumentam em seu negócio de fabricação por contrato, enquanto a Intel não consegue capitalizar o boom de chips de inteligência artificial, após uma série de erros, incluindo rejeitar uma oportunidade de investimento na OpenAI.