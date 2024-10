Taxas de juros futuros sobem pelo 3º dia com foco no fiscal e nas eleições norte-americanas

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - As taxas dos DIs emplacaram a terceira sessão consecutiva de alta, acompanhando o avanço dos rendimentos dos Treasuries durante boa parte do dia, em meio ao nervosismo com a disputa presidencial nos EUA, e com investidores à espera das medidas fiscais prometidas pelo governo Lula.

No fim da tarde a taxa do DI para janeiro de 2025 -- que reflete as apostas para a Selic no curtíssimo prazo -- estava em 11,256%, ante 11,25% do ajuste anterior. A taxa do contrato para janeiro de 2026 marcava 12,745% ante 12,702%.