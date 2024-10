Wall Street fica sem direção única antes de balanço da Alphabet

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street estavam sem direção única nesta terça-feira, com os investidores avaliando uma série de balanços corporativos e na espera de resultados da Alphabet mais tarde.

As ações da Alphabet subiam 1,2% antes da divulgação de seus resultados após o fechamento do mercado, em que se espera que a empresa registre seu menor crescimento de receita em quatro trimestres.

Esta semana marca o período mais movimentado para os balanços do S&P 500, com as atenções voltadas para as cinco empresas do grupo das "Sete Magníficas" que divulgarão seus resultados trimestrais.