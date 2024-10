Embraer assina memorando para potenciais projetos no setor aeroespacial marroquino

(Reuters) - A Embraer assinou um memorando de entendimento com o governo de Marrocos para lançar potenciais projetos no setor aeroespacial marroquino, disse a fabricante de aviões nesta quarta-feira, acrescentando que o acordo abrange as áreas de aviação comercial, defesa e mobilidade aérea urbana.

"O Marrocos está pronto para ser um grande parceiro para a Embraer Defesa & Segurança, e estamos comprometidos em colaborar estreitamente com a Força Aérea Real Marroquina para posicionar o C-390 como a principal escolha para seus futuros recursos de Transporte Aéreo Tático", afirmou o presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança, em comunicado à imprensa.

(Por Paula Arend Laier)