Setor de máquinas deve crescer 3,5% em 2025 após 3 anos de queda, diz Abimaq

No início deste ano, a associação estimava crescimento de 3,5% para 2024, mas o número foi posteriormente revisto para recuo de 7% após números abaixo do esperado e impactos de chuvas no Rio Grande do Sul. Com isso, a previsão de alta ficou para o ano que vem.

Considerando apenas vendas no mercado doméstico, a receita da indústria neste ano deve recuar 8,8%, segundo a Abimaq.

Já o faturamento do setor de máquinas e equipamentos agrícolas no próximo ano deve subir 8%, após declínio de 20% a 25% previsto para este ano, disse Pedro Estevão, presidente da Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas da Abimaq.

"A gente só vai ter uma mudança de cenário lá em fevereiro, quando o pessoal começar a colher a safra de verão. Se tiver um clima bom, se tiver uma boa colheita", disse Estevão.

Ele destacou que 2025 ainda será um ano "bastante restritivo", em função do declínio nos preços das commodities. "Não tem perspectiva nenhuma desse excesso de oferta mundial acabar no ano que vem", afirmou.

DADOS DE SETEMBRO