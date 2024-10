Taxas de juros longas caem em dia de dados fortes nos EUA e fala de Haddad sobre fiscal

Entre os contratos mais longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 12,85%, ante 12,891%, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 12,77%, ante 12,827%.

As taxas dos DIs atingiram os picos do dia no início da sessão, depois de o Relatório Nacional de Emprego da ADP informar que foram abertas 233.000 vagas de emprego no setor privado dos EUA em outubro, após 159.000 em setembro, em dado revisado para cima. Economistas consultados pela Reuters previram aumento de 114.000 postos de trabalho.

O resultado acima do esperado deu força aos Treasuries naquele momento, em meio à avaliação de que, com a economia dos EUA aquecida, o Federal Reserve não terá espaço para tantos cortes de juros no futuro. No Brasil, a taxa do DI para janeiro de 2027 atingiu a máxima de 12,94% às 9h33, já após os dados, em alta de 3 pontos-base.

O avanço, no entanto, não se sustentou e as taxas marcaram as mínimas do dia após as 11h00, quando Haddad concedia entrevista a jornalistas em Brasília. Nela, o ministro afirmou que houve convergência com a Casa Civil em torno da elaboração de medidas para controle de despesas públicas. Ele disse ainda que o plano passa por análise jurídica e não deu um prazo para apresentação nem uma estimativa do valor do impacto.

Segundo ele, será “o impacto necessário para o arcabouço ser cumprido". “As despesas obrigatórias, (o governo) tem que encontrar uma forma de caberem dentro do arcabouço, é isso que vai dar sustentabilidade”, disse.

Apesar da falta de detalhes, o comentário de que há convergência entre Casa Civil e equipe econômica sobre o assunto trouxe certo alívio ao mercado, com o dólar e as taxas dos DIs perdendo força. Às 11h19, já durante a entrevista de Haddad, a taxa do contrato para janeiro de 2027 marcou a mínima de 12,82%, em baixa de 9 pontos-base ante o ajuste da véspera.