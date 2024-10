UBS tem lucro quase duas vezes maior que expectativa no 3º tri

O banco de investimentos do UBS apresentou um lucro operacional duas vezes maior do que a previsão de consenso fornecida pelo banco, enquanto as perdas relatadas na unidade não essencial e legada ficaram abaixo do esperado.

"Em um cenário de mercado que, embora construtivo, ainda exibe períodos de alta volatilidade, nosso negócio apresentou um crescimento impressionante da receita, uma vez que mantivemos o forte impulso dos clientes, particularmente nas Américas e na Ásia-Pacífico", disse o presidente-executivo do UBS, Sergio Ermotti.

"Continuamos mitigando significativamente o risco de execução à medida que avançamos na integração do Credit Suisse, ao mesmo tempo em que permanecemos disciplinados na condução de nossas metas de custo e eficiência."

O banco disse que está progredindo bem com os planos de redução de custos e agora espera atingir um valor de cerca de 7,5 bilhões de dólares este ano. Anteriormente, a previsão era de cerca de 7 bilhões de dólares.

As despesas operacionais foram de 10,3 bilhões de dólares no trimestre, abaixo dos mais de 11,6 bilhões no mesmo período do ano anterior.

O UBS disse que espera que as condições de mercado sejam semelhantes durante o quarto trimestre, auxiliado pela perspectiva de um pouso suave na economia dos Estados Unidos, mas observou que as perspectivas macroeconômicas no resto do mundo continuam nebulosas.