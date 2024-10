Vibra diz que investe para ganhar mercados em combustíveis nas operações do agro

No mercado de diesel consumido por colheitadeiras e tratores em fazendas, a companhia projeta elevar sua participação de mercado para 10% até 2030. Em lubrificantes para o setor do agro, a meta é ter fatia de 12,3% no mesmo prazo. A companhia não divulgou quais são suas atuais parcelas de mercado nesses segmentos.

A empresa disse que planeja estabelecer parcerias com montadoras e clientes estratégicos, incluindo tradings e cooperativas.

(Por Roberto Samora)