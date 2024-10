Carrefour Brasil tem lucro líquido de R$221 mi no 3º tri

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - O Carrefour Brasil teve lucro líquido de 221 milhões de reais no terceiro trimestre, crescimento de 67,4% na comparação com o mesmo período do ano passado, mostrou relatório de resultados da varejista divulgado nesta quinta-feira.

Em termos ajustados, o lucro líquido da companhia somou 412 milhões de reais no período que compreende os meses de julho a setembro, salto de 94,6% ano a ano.