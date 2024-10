EMS desiste de oferta, diz Hypera

Em 21 de outubro, a Hypera anunciou que havia recebido proposta de combinação de negócios com a EMS, que envolvia uma oferta por até 20% das ações da companhia ao preço de 30 reais o papel. A ação da Hypera encerrou na véspera cotada a 24,10 reais.

Se tivesse sido concluído com sucesso, o negócio criaria o maior grupo farmacêutico do país, com forte presença em genéricos e dono de marcas importantes como Buscopan, Coristina e Neosaldina.