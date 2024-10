Lucro do Bradesco cresce para R$5,2 bi no 3º tri, com melhora em rentabilidade

A margem financeira total somou 16 bilhões de reais, aumento de 0,9% relação ao mesmo período de 2023 e expansão de 2,7% no trimestre, com a margem com clientes encolhendo 1,3% ano a ano, mas subindo 2,5% na base trimestral, para 15,6 bilhões de reais.

A receita com prestação de serviços cresceu 8,7% no três meses encerrados no final de setembro ano a ano e 6,3% frente ao trimestre anterior, para 9,9 bilhões de reais, em parte influenciado pelo aumento na participação da Cielo.

No terceiro trimestre, foi concluído o fechamento do capital da Cielo, empresa de pagamentos na qual o Bradesco divide o controle com o Banco do Brasil. Excluindo esse efeito, as receitas teriam subido 5,1% e 2,8%, respectivamente.

As despesas operacionais do banco somaram 15,05 bilhões de reais, alta de 12,1% ano a ano e de 4% no trimestre, em desempenho também afetado pela Cielo. Excluindo isso, as variações teriam sido de 9,9% e 2%, respectivamente.

O Bradesco manteve as previsões para 2024, entre elas expansão de 7% a 11% na carteira de crédito expandida e aumento de 3% a 7% na margem financeira total, além de PDD de 35 bilhões a 39 bilhões de reais.

ALTA RENDA