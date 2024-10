Pedidos semanais de auxílio-desemprego nos EUA caem com fim das distorções por furacões

WASHINGTON (Reuters) - O número de norte-americanos que entraram com novos pedidos de auxílio-desemprego caiu na semana passada, à medida que as distorções causadas pelos furacões se dissiparam.

Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego caíram em 12.000, para 216.000 em dado com ajuste sazonal, na semana encerrada em 26 de outubro, informou o Departamento do Trabalho nesta quinta-feira. Economistas consultados pela Reuters previam 230.000 pedidos para a última semana.

As solicitações de auxílio-desemprego aumentaram no início do mês quando o furacão Helene afetou a atividade econômica no sudeste dos EUA, e permaneceram elevadas até meados do mês, depois que o furacão Milton atingiu a Flórida. Os registros também foram impulsionados pela greve dos trabalhadores da fábrica da Boeing, que forçou a fabricante de aviões a implementar licenças contínuas.