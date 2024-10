Petrobras e PetroChina compram 2,5 mi barris de petróleo da União em venda spot, diz PPSA

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras e a PetroChina compraram cargas de petróleo da União do campo de Sépia, somando volume estimado de 2,5 milhões de barris em processo de venda spot, informou em nota a estatal Pré-Sal Petróleo (PPSA) nesta quinta-feira.

A PetroChina venceu o primeiro dos dois lotes ofertados com uma carga de 500 mil barris e previsão de carregamento para dezembro de 2024, enquanto a Petrobras venceu o segundo, com estimativa de 2 milhões de barris e previsão de carregamento entre janeiro e abril do próximo ano.

Seis empresas se cadastraram para o processo competitivo, adicionou a PPSA, responsável por representar a União nos contratos de partilha de produção.