Atividade industrial da China volta a crescer em outubro, mostra PMI do Caixin

PEQUIM (Reuters) - A atividade industrial da China voltou a crescer em outubro, uma vez que a expansão no volume de novos pedidos levou a um aumento no crescimento da produção, sinalizando melhora no setor no início do último trimestre do ano, mostrou uma pesquisa do setor privado nesta sexta-feira.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI) de indústria da China, compilado pelo Caixin/S&P Global, subiu para 50,3 em outubro, de 49,3 no mês anterior, superando as previsões de analistas em uma pesquisa da Reuters de 49,7.

A leitura ecoa uma pesquisa oficial divulgada na quinta-feira, que mostrou que a atividade industrial expandiu pela primeira vez desde abril, ajudada por uma série de medidas de estímulo anunciadas no final de setembro.