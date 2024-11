Índices da China registram perda semanal em meio à preocupação com eleição nos EUA

XANGAI (Reuters) - Os índices acionários da China fecharam em leve baixa nesta sexta-feira, após duas semanas consecutivas de ganhos, com os sinais de recuperação econômica no país asiático sendo superados pelas preocupações com a eleição presidencial dos Estados Unidos na próxima semana e seu impacto nas relações sino-americanas.

A incerteza em torno da eleição e as ameaças iminentes de tarifas mais altas sobre as exportações chinesas também levaram muitos investidores a se protegerem contra uma maior turbulência no iuan na próxima semana.

"As exportações da China serão desafiadas independentemente de quem assumir a Casa Branca", disseram economistas do ANZ em uma nota.