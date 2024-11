Ações caem na Europa com papéis de tecnologia ofuscando ganhos de bancos e petróleo

Por Shashwat Chauhan

(Reuters) - As ações europeias caíram nesta segunda-feira, com as perdas dos papéis de tecnologia ofuscando os ganhos de ações de bancos e de petróleo e com o foco voltado para a eleição presidencial dos Estados Unidos.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em queda de 0,33%, a 509,21 pontos, com as ações de tecnologia em baixa 1,1%, liderando as quedas setoriais.