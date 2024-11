Encomendas à indústria nos EUA caem pelo segundo mês consecutivo em setembro

O governo também informou que os pedidos de bens de capital não relacionados à defesa, excluindo aeronaves, que são vistos como uma medida dos planos de gastos das empresas com equipamentos, aumentaram 0,7% em setembro, em vez do 0,5% informado anteriormente.

As remessas desses chamados bens de capital essenciais caíram 0,1%, em vez de 0,3%, conforme informado no mês passado. Os pedidos de bens de capital não relacionados à defesa caíram 4,4%, em vez de 4,5%, conforme estimado inicialmente.

As remessas desses bens diminuíram 3,4%, em vez de 3,6%, como estimado inicialmente. Essas remessas entram no cálculo do componente de gastos empresariais com equipamentos no relatório do Produto Interno Bruto. Isso sugere uma desaceleração no investimento empresarial em equipamentos no terceiro trimestre.

(Reportagem de Ann Saphir)