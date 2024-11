TIM Brasil tem lucro 11% maior no 3º tri e vai pagar R$3,5 bi a acionistas

Em paralelo, a companhia informou que irá remunerar seus acionistas em cerca de 3,5 bilhões de reais, com referência ao ano de 2024, acrescentando que 800 milhões de reais referem-se a juros sobre capital próprio (JSCP) já deliberados e cerca de 2,7 bilhões de reais a JSCP e dividendos a serem aprovados nos próximos meses.

A TIM Brasil apurou lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) normalizado de 3,24 bilhões de reais, 7,5% acima de um ano antes, praticamente em linha com a expectativa média de analistas. No período, a margem Ebitda normalizada subiu de 49,7% para 50,4%.

A receita líquida normalizada da TIM Brasil no trimestre encerrado em setembro somou 6,42 bilhões de reais, 6% superior ao registrado no mesmo período do ano passado, com crescimento anual tanto na linha de serviço móvel (+6,3%) quanto de serviço fixo (+2,6%).

A operadora de telecomunicações encerrou o terceiro trimestre com 62,15 milhões de usuários móveis, impulsionada pelo segmento pós-pago, e 793 mil clientes no segmento fixo TIM Ultrafibra, avanços ano a ano de, respectivamente, 1,5% e 0,3%.

