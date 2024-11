Atividade do setor de serviços dos EUA acelera e atinge maior nível em mais de 2 anos

Uma leitura do PMI acima de 50 indica crescimento no setor de serviços, que responde por mais de dois terços da economia dos EUA. O ISM considera que as leituras do PMI acima de 49, ao longo do tempo, geralmente indicam uma expansão da economia como um todo.

O relatório chega no dia em que os norte-americanos estão indo às urnas para escolher entre a vice-presidente democrata, Kamala Harris, e o ex-presidente republicano Donald Trump como o próximo ocupante da Casa Branca.

As pesquisas mostram que a disputa acirrada pode depender da opinião de eleitores sobre a economia, onde os preços altos continuam sendo um ponto de dor para as famílias, mesmo que a inflação tenha retornado a níveis quase normais, o desemprego tenha permanecido baixo e o Federal Reserve tenha começado a reduzir a taxa de juros para mantê-lo assim.

Na quinta-feira, espera-se que o Fed reduza novamente a taxa, desta vez em 25 pontos-base, para a faixa de 4,50% a 4,75%.

A medida de novos pedidos da pesquisa do ISM diminuiu para 57,4 em outubro, em comparação com 59,4 em setembro. A medida de preços pagos para insumos de serviços caiu para 58,1, em comparação com o recorde de oito meses do mês anterior, de 59,4.

A medida do ISM para o nível de emprego no setor de serviços subiu para 53,0 em outubro, acima dos 48,1 registrados em setembro, um sinal de fortalecimento do crescimento do emprego.