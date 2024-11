Ibovespa abre sem viés claro com EUA e fiscal no radar

SÃO PAULO (Reuters) - A bolsa paulista abria sem um viés claro nesta terça-feira, com as atenções voltadas para a eleição presidencial nos Estados Unidos e eventuais novidades fiscais de Brasília, enquanto a temporada de balanços destacava o resultado do Itaú.

Às 10h07, o Ibovespa, referencia do mercado acionário brasileiro, tinha variação negativa de 0,02%, a 130.483,7 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto mostrava acréscimo de 0,05%.

(Por Paula Arend Laier)