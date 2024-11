Vibra eleva lucro a R$4,2 bi no 3º tri apoiada por efeito fiscal

No comparativo trimestral, o Ebitda ajustado da Vibra subiu 28,2%. A empresa afirmou que o desempenho reflete a estabilidade operacional da companhia em um ambiente de mercado, "embora desafiador, mais equilibrado em termos de oferta e demanda".

A margem Ebitda ajustada totalizou 212 reais por metro cúbico no trimestre, redução de 14,6% versus os meses de julho a setembro de 2023. "No entanto, mantivemos níveis que evidenciam a eficiência operacional e assertividade na estratégia", disse a Vibra no balanço.

A alavancagem da companhia, medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda ajustado, recuou a 0,6 vez no período, de 1,9 vez no mesmo período do ano passado.

"Diante de um mercado de distribuição de combustíveis competitivo, a companhia sustenta margens sólidas e rentabilidade, enquanto aprimora seu portfólio de clientes e sua eficiência operacional", afirmou o presidente-executivo da Vibra, Ernesto Pousada, em relatório de resultados.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)