Após pressão trazida por Trump, dólar cai abaixo de R$5,70 no Brasil com fiscal no foco

Declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em Brasília contribuíram para a perda de força do dólar. Segundo ele, a rodada de reuniões entre ministros para tratar das medidas fiscais está concluída e o próximo passo de Lula provavelmente será pedir conversas com os presidentes das duas Casas do Congresso, para que se discuta o envio das medidas fiscais aos parlamentares.

“Os ministros todos estão muito conscientes da tarefa que temos pela frente de reforço do arcabouço fiscal, da previsibilidade e da sustentabilidade das finanças no médio e longo prazo. Penso que há um consenso em torno do princípio”, afirmou Haddad.

No mercado de câmbio, alguns agentes também aproveitaram as cotações mais elevadas pela manhã para vender divisas, o que contribuiu para as cotações cederem. No início da tarde o dólar já oscilava em baixa ante o real, na contramão do avanço forte da moeda norte-americana ante outras divisas de emergentes.

Segundo um operador ouvido pela Reuters, houve ainda disparada de ordens de stop de investidores comprados (posicionados na alta da moeda norte-americana) quando o dólar para dezembro tocou níveis abaixo dos 5,740 reais, amplificando a queda também no segmento à vista.

Neste cenário, o dólar à vista atingiu a mínima de 5,6649 reais (-1,43%) às 15h18, para depois encerrar pouco acima disso. Da máxima para a mínima a moeda norte-americana oscilou 20 centavos de real, em um sinal de forte volatilidade no dia.

As atenções agora se voltam para a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central sobre juros, na noite desta quarta-feira. A expectativa majoritária do mercado é de alta de 50 pontos-base da Selic, para 11,25% ao ano, mas investidores estarão atentos ao comunicado da decisão.