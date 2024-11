Gerdau: otimismo com eleição nos EUA, mas defende protecionismo do Brasil

A Gerdau considera o resultado da eleição presidencial nos Estados Unidos, com vitória do republicano Donald Trump e controle do partido dele sobre o Senado do país, como positivo para a demanda de aço na América do Norte, uma das principais operações da companhia.

O vice-presidente financeiro do grupo siderúrgico, Rafael Japur, afirmou que a valorização do dólar como consequência da postura mais protecionista de Trump deve favorecer os produtores internos de aço dos EUA e tornar mais difícil a entrada de produtos importados no Brasil.

"Estruturalmente, para nós, é positivo um dólar mais forte. No Brasil, importações ficam mais caras e mais difíceis de entrar. Além disso, temos uma exposição mais positiva com dólar valorizado", disse o executivo, em entrevista a jornalistas.