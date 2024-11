IGet mostra queda de 0,3% nas vendas no varejo em outubro ano a ano

(Reuters) - As vendas no varejo brasileiro recuaram 0,3% em outubro ante o mesmo período do ano passado, mas cresceram 0,8% frente a setembro, segundo o indicador IGet, desenvolvido pelo departamento econômico do Santander no Brasil em parceria com a Getnet, empresa de pagamentos do grupo espanhol.

Com o resultado, os economistas do banco Gabriel Couto e Rodolfo Pavan, que assinam o relatório com os números, veem redução do ímpeto do consumo à frente na esteira da perda de momento do impulso fiscal, embora o mercado de trabalho aquecido tenda a impedir desaceleração mais forte.

"Assim, os resultados configuram uma perspectiva de moderação na demanda para o início do quarto trimestre de 2024", afirmaram no relatório.