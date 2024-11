Telefônica Brasil mantém conversas com Desktop, diz presidente

Questionado sobre movimentos de fusões e aquisições no fragmentado mercado de banda larga do Brasil, Gebara afirmou que é "natural" uma tendência de consolidação do segmento, mas que a Telefônica Brasil "até agora não encontrou nenhuma".

Em maio, a Telefônica Brasil e a Desktop anunciaram que estavam analisando uma "potencial operação".

Já sobre um eventual impacto da eleição presidencial nos Estados Unidos, que tem potencial de elevar a cotação do dólar e influenciar na inflação brasileira, Gebara afirmou que "não tem nenhum impacto, zero (efeito) na operação".

"A participação do que é dolarizado em equipamento (de rede) é muito pequena e muitas vezes temos proteção cambial. A remuneração do acionistas está 100% atrelada ao nosso lucro e nosso nível de endividamento é baixíssimo", afirmou o executivo.

O presidente da Telefônica Brasil citou, porém, que a empresa deverá repassar eventuais aumentos de custos de aparelhos celulares aos consumidores como consequência de possíveis elevações de preços.

(Por Alberto Alerigi Jr.)