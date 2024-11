Assaí tem recuo de quase 16% no lucro líquido do 3° tri

"A performance no período reforça a eficiência operacional mesmo diante das despesas financeiras e das restrições das novas regras para utilização da subvenção para investimentos", afirmou a empresa em mensagem que acompanha o balanço.

As despesas com vendas, gerais e administrativas do Assaí subiram 10,2% em base anual, a 2,05 bilhões de reais, enquanto o resultado financeiro líquido foi negativo em 490 milhões de reais, conforme o relatório.

O Assaí anunciou em outubro que estava reduzindo pela metade sua projeção de abertura de lojas no próximo ano, de 20 para aproximadamente 10 novas lojas, a fim de "acelerar o processo de redução da alavancagem financeira".

A companhia encerrou setembro com uma alavancagem, medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda ajustado, de 3,52 vezes, de 4,44 vezes um ano antes. O Assaí quer atingir um patamar de alavancagem inferior a 3,2 vezes ao final de 2024 e chegar a cerca de 2,6 vezes até o fim de 2025.

No terceiro trimestre, o Assaí inaugurou quatro lojas, totalizando nove novas unidades no acumulado do ano até setembro. O resultado "nos aproxima da meta de cerca 15 lojas em 2024", disse o presidente-executivo do Assaí, Belmiro Gomes, em relatório.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)