Empresas da zona do euro veem pressões contínuas sobre margens, segundo pesquisa do BCE

FRANKFURT (Reuters) - As empresas da zona do euro esperam que seu faturamento continue a aumentar neste trimestre, mas suas margens permanecem sob pressão com o crescimento dos salários superando os aumentos dos preços de venda, disse o Banco Central Europeu em uma pesquisa trimestral nesta quinta-feira.

O crescimento econômico da zona do euro vem oscilando um pouco acima de zero há mais de um ano e as empresas, que desfrutaram de margens excepcionalmente altas nos últimos anos, agora estão observando uma queda significativa nessas margens, alimentando temores de que comecem a reduzir o quadro de funcionários.

"A pesquisa indica que as pressões dos custos continuam generalizadas em empresas de todos os portes", disse o BCE em sua Pesquisa sobre o Acesso das Empresas ao Financiamento. "As empresas (...) continuaram a relatar uma deterioração em seus lucros em comparação com a rodada anterior da pesquisa."