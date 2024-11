Nippon Steel busca fechar acordo com US Steel antes que Trump retorne à Casa Branca

Antes da eleição de 5 de novembro que lhe deu a vitória, Trump prometeu bloquear o acordo se fosse reeleito.

"Acreditamos que podemos fechar o acordo com a US Steel até o final do ano sob a atual administração dos EUA", disse Mori, que também é o principal negociador do acordo, a repórteres nesta quinta-feira.

O Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) estendeu sua revisão do acordo até o final de dezembro. Mori disse nesta quinta-feira que as revisões do CFIUS e das autoridades antitruste estavam procedendo 'solenemente'.

"Agora que a eleição nos EUA acabou e estamos em condições de ter uma discussão adequada, não há razão para adiar mais o processo de revisão", acrescentou Mori.

Para obter a aprovação, a Nippon Steel fez promessas de garantia social e investimento à US Steel e ao sindicato United Steelworkers, e prometeu vender uma participação na joint venture de uma siderúrgica dos EUA se tiver sucesso na compra.

"Os Estados Unidos são essenciais para o nosso crescimento contínuo, pois são o maior mercado mundial de aço de alta qualidade e um mercado em crescimento com pouco risco para a China", disse Mori.