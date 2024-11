Taxas de juros curtas sobem após Copom e longas caem sob influência dos Treasuries

No fim da tarde, a taxa do DI para janeiro de 2025 -- que reflete as apostas para a Selic no curtíssimo prazo – estava em 11,386%, ante 11,354% do ajuste anterior. Já a taxa do contrato para janeiro de 2026 marcava 13,025%, em alta de 8 pontos-base ante o ajuste de 12,942%.

Entre os contratos mais longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 12,77%, em queda de 11 pontos-base ante 12,878% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 12,66%, em baixa de 11 pontos-base ante 12,774%.

As taxas curtas sustentaram leves ganhos desde mais cedo, na esteira da decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central na véspera, que elevou a taxa Selic em 50 pontos-base, para 11,25% ao ano.

Mais do que a decisão em si, que era largamente esperada, profissionais do mercado destacaram o compromisso do colegiado com o atingimento do centro da meta de inflação, de 3%.

“O BC indicou que será hawk (duro com a inflação) e fez comentários a respeito do fiscal. Ele passou a mensagem de um BC forte, independente e técnico, indicando que pode aumentar a Selic mais do que se esperava, por isso o (juro) curto sobe”, comentou Larissa Quaresma, analista da Empiricus Research. “Isso também reduz um pouco o prêmio de risco no longo”, acrescentou.

A parte longa da curva também era influenciada pela baixa firme dos yields dos Treasuries, depois de atingirem os maiores níveis em vários meses na sessão anterior. Investidores ajustavam posições para aproveitar os preços mais baixos dos títulos e voltar ao mercado, passada a incerteza sobre o resultado eleitoral nos EUA.