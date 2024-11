Índices da China recuam com redução de expectativas sobre estímulo fiscal

XANGAI (Reuters) - Os índices acionários da China e de Hong Kong fecharam em baixa nesta sexta-feira, mas registraram sua melhor semana em um mês, à medida que os investidores reduziram as expectativas com o pacote de estímulo fiscal de Pequim e realizaram lucros antes do anúncio.

As autoridades chinesas disseram que permitirão que os governos locais emitam seis trilhões de iuanes (838,77 bilhões de dólares) em títulos para trocar por dívidas fora do balanço, ou "ocultas", ao longo de três anos.

Os investidores pareceram desapontados com o tamanho do plano, com o índice Hang Seng, em Hong Kong, ampliando as perdas nos últimos minutos antes do fechamento do mercado.