Mnuchin não voltará ao governo Trump, mas pode dar conselhos sobre sanções e dívidas

Atuar como chefe do Tesouro durante o primeiro mandato de Trump “foi uma experiência única e estou feliz em oferecer conselhos de fora do governo”, disse na sexta-feira. "Tenho certeza de que eles terão muitas ótimas opções."

Ele se recusou a citar favoritos.

Na sexta-feira, a Reuters informou que dois influentes investidores em fundos de hedge, Scott Bessent, fundador do Key Square Group, e John Paulson emergiram como os principais candidatos a secretário do Tesouro, e que Bessent se encontrou com Trump.

Mnuchin fundou a Liberty Strategic Capital, uma empresa de capital privado, depois de deixar o cargo com investimentos do Softbank Group e do fundo soberano Mubadala de Abu Dhabi.

EQUIPE ECONÔMICA

Mnuchin afirma que é importante que todas as partes da equipe econômica de Trump – o Tesouro, o Departamento de Comércio, o gabinete do Representante Comercial dos EUA e o Conselho Econômico Nacional da Casa Branca – trabalhem em estreita colaboração como um grupo, como fizeram durante as negociações comerciais e tarifárias com a China em 2018 e 2019.