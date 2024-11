Neoenergia e CCR fecham acordo de autoprodução de energia eólica

Por Leticia Fucuchima

SÃO PAULO (Reuters) - A Neoenergia informou nesta segunda-feira que assinou acordo com subsidiárias da CCR para autoprodução de energia eólica, o primeiro do tipo firmado pelo grupo de infraestrutura de mobilidade e que irá atender 60% da demanda atual de energia da companhia.

A parceria, assinada com as concessionárias da CCR que operam linhas do metrô e da CPTM de São Paulo, envolve a venda, pela Neoenergia, de participações minoritárias em parques eólicos do complexo Oitis, localizado no Piauí, pelo valor de 21,7 milhões de reais.