Ações da China caem com nervosismo conforme governo Trump toma forma

No fechamento, o índice de Xangai teve queda de 1,39%, maior recuo diário desde meados de outubro, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 1,1%.

Donald Trump deve escolher o senador norte-americano Marco Rubio para ser seu secretário de Estado, disseram fontes à Reuters na segunda-feira. Ele defende uma política dura em relação à China.

As ações de chips caíram ante um pico de três anos, com vendas pesadas em papéis relacionados à tecnologia e em setores estratégicos que haviam avançado nas últimas sessões com apostas de que o apoio do Estado compensaria qualquer repressão dos EUA.

"O mercado agora está preocupado com a possibilidade de uma política negativa mais rápida em relação à China por parte do governo Trump", disse Steven Leung, diretor executivo de vendas institucionais da corretora UOB Kay Hian.

"Sua agressividade pode ser maior do que o esperado."

Trump também escolheu Mike Waltz para ser seu assessor de segurança nacional, segundo duas fontes familiarizadas com o assunto disseram à Reuters, que tem sido um dos principais críticos da China.