Ibovespa tem variações discretas com balanços e fiscal no radar; Vale pesa

- VALE ON cedia 1,45%, mesmo com desempenho positivo dos futuros do minério de ferro na Ásia, onde o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE), na China, subiu 0,26%, enquanto o vencimento de referência na Bolsa de Cingapura avançava 0,33%. A Vale também fechou contratos de gás natural no mercado livre.

- PETROBRAS PN subia 0,33%, acompanhando o movimento dos preços do petróleo no mercado internacional, onde o barril de Brent, usado como referência pela estatal, tinha elevação de 0,88%.

- LOCALIZA ON saltava 4,72% após divulgar crescimento de 22% no lucro líquido do terceiro trimestre em relação a mesma etapa do ano passado, para 812 milhões de reais, em resultado acima do esperado, com maior faturamento proveniente do aluguel de carros, gestão de frotas e seminovos. A margem Ebitda consolidada chegou a 72%, de 70,5% um ano antes.

- BTG PACTUAL UNIT avançava 0,36%, após reportar lucro líquido ajustado de 3,2 bilhões de reais no terceiro trimestre, crescimento de 15% sobre o mesmo período do ano passado, apoiado em maiores receitas e alavancagem operacional. O banco também aprovou programa de recompra de ações no valor de até 2 bilhões de reais.

- BANCO DO BRASIL ON mostrava decréscimo de 0,19% tendo no radar a divulgação do balanço no dia 13, após o fechamento, enquanto ITAÚ UNIBANCO PN cedia 0,06%, BRADESCO PN recuava 0,22% e SANTANDER BRASIL UNIT era negociada em baixa de 0,15%.

- SÃO MARTINHO ON caía 4,07%, tendo no radar lucro líquido de 187,4 milhões de reais no segundo trimestre da safra 2024/25, 55,2% abaixo do registrado no mesmo período um ano antes. O Ebitda ajustado, por sua vez, subiu 44%, para 943,1 milhões de reais. A São Martinho também divulgou uma atualização de suas projeções para o ciclo atual.