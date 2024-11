Presidente do Fed de Richmond diz que BC está "em posição" de responder a riscos caso necessário

(Reuters) - Com a inflação próxima da meta de 2%, o mercado de trabalho resiliente e o banco central dos Estados Unidos em um ciclo de redução da taxa de juros, os membros do Federal Reserve estão prontos para reagir caso as pressões inflacionárias aumentem ou o mercado de trabalho enfraqueça, disse o presidente do Fed de Richmond, Thomas Barkin, nesta terça-feira.

"Um consumidor forte, porém mais seletivo, aliado a uma força de trabalho mais produtiva e mais valorizada, colocou a economia em uma boa posição", disse Barkin em comentários preparados para serem apresentados no Baltimore Together Summit, em Maryland.

Esse cenário tem permitido que o Fed reduza a taxa de juros, que estava "fora de sincronia" com o restante da economia.