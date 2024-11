Spirit Airlines se prepara para pedir recuperação judicial, segundo Wall Street Journal

(Reuters) - A Spirit Airlines está se preparando para pedir recuperação judicial após as negociações para fusão com a Frontier Airlines fracassarem, segundo uma reportagem do Wall Street Journal publicada nesta terça-feira, que cita fontes.

As ações da empresa caíam 39%, a 1,8 dólar, no pós-mercado dos Estados Unidos. Os papéis recuam quase 80% no ano, enquanto o índice do setor do S&P 500 salta 52%.

A companhia aérea de baixo custo está em discussões avançadas com bondholders para elaborar um plano de recuperação judicial que tenha o apoio da maioria dos credores, segundo a reportagem.