Ações da China avançam; Hong Kong reduz perdas com investidores digerindo gabinete de Trump

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 0,51%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,62%, depois de chegar a cair 0,6% durante a sessão.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, devolveu a maior parte das perdas e fechou em queda de 0,12%, ficando próximo de uma baixa de sete semanas.

O setor de comunicações liderou a alta das ações do continente, com a operadora estatal de telecomunicações China Unicom subindo 7,3% e a empresa do mesmo setor China Mobile saltando 4,2%.

Os investidores estão monitorando de perto as nomeações de Trump para seu gabinete, especialmente suas escolhas de pessoas linha-dura em relação à China, enquanto avaliam as implicações para as futuras relações sino-americanas.

Marco Rubio, que criticou duramente a China, deve se tornar o secretário de Estado, enquanto Mike Waltz será o assessor de segurança nacional, segundo fontes.

"Os investidores estão agora concentrados nas escolhas do gabinete de Trump para avaliar se sua política em relação à China será mais agressiva do que durante seu primeiro mandato", disse Jason Chan, estrategista sênior de investimentos do Bank of East Asia.