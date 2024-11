Cosan tem lucro líquido de R$293 mi no 3º tri

A Cosan teve um consumo de caixa de 1,53 bilhão de reais no terceiro trimestre, queda de 29% na comparação anual.

A alavancagem financeira da companhia terminou setembro em 2,9 vezes, acima do nível de 2,7 vezes do segundo trimestre e da 1,7 vez de setembro de 2023.

"A Cosan e os negócios do portfólio seguem com os planos de alocação de capital, focados principalmente em 'liability management', gestão do portfólio e na execução das operações e projetos estratégicos", afirmou a companhia citando o juro elevado do país e a volatilidade do câmbio.

