Gol reduz prejuízo para R$830 mi no 3º tri

SÃO PAULO (Reuters) - A Gol divulgou nesta quarta-feira queda de 36% no prejuízo líquido do terceiro trimestre sobre um ano antes, mas o resultado operacional da companhia aérea foi quase zero, segundo balanço divulgado ao mercado.

A empresa teve prejuízo líquido de 830 milhões de reais de julho ao final de setembro, enquanto o lucro antes de juros e impostos, chamado de resultado operacional pela companhia, foi de 3 milhões de reais, ante desempenho de 825 milhões no mesmo período de 2023.

A queda no prejuízo veio com um recuo nas despesas financeiras, que caíram de 2,1 bilhões de reais, para 832 milhões no período, em meio a um desempenho positivo da linha de variação cambial.