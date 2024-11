Barroso diz que ataque ao STF mostra "nível de periculosidade das pessoas com quem lidamos"

Na noite da quarta-feira duas explosões na Praça dos Três Poderes, uma perto da entrada do STF e outra em um carro parado em um estacionamento da Câmara dos Deputados, resultaram na morte do autor do ataque, que segundo o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, tinha a intenção de matar ministros da corte.

O diretor-geral também disse que há uma possível ligação do autor do ataque com os atos antidemocráticos às sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023.

(Reportagem de Eduardo Simões)