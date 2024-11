Inter&Co tem lucro recorde no 3º tri e ROE chega a 11,9%

Conforme dados divulgados nesta quinta-feira pela holding que oferece um aplicativo financeiro com produtos e serviços digitais, a receita líquida cresceu 32% em relação ao mesmo período do ano passado, para 1,7 bilhão de reais.

O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) passou de 5,70% um ano atrás para 11,9% no terceiro trimestre deste ano, com o diretor financeiro da Inter&Co, Santiago Stel, destacando que o grupo segue no caminho de atingir uma taxa de 30% em 2027.

A meta faz parte do plano 60/30/30, anunciado em janeiro de 2023, e prevê que a empresa vai atingir 60 milhões de clientes, ter índice de eficiência de 30% e entregar retorno ROE de 30% até 2027. Em 2022, a Inter&Co fechou o ano com ROE negativo de 0,7%.

"A distância para esse 'target' já é muito menor agora do que era há um ano", afirmou Stel à Reuters, citando que a curva tem evoluído mais ou menos como esperado e que a rentabilidade de produtos de crédito, entre outros fatores, apoia tal visão.

No final de setembro, a Inter&Co também chegou a 34,9 milhão de clientes, incluindo a adição líquida de 1,1 milhão de novos clientes ativos, que agora somam 19,5 milhões.

A margem de juros líquida do grupo aumentou para 9,6%, de 9,2% no trimestre anterior.