Operadores reduzem ligeiramente apostas em corte de juros pelo Fed em dezembro após dados

(Reuters) - Operadores reduziram de forma ligeira as apostas em um corte na taxa de juros pelo Federal Reserve em dezembro, após dados mostrarem que a alta dos preços ao produtor ficaram um pouco acima do esperado no mês passado, mas não o suficiente para sugerir que o banco central dos Estados Unidos deixará de reduzir novamente os juros no próximo mês.

Após os dados, que mostraram que o núcleo dos preços ao produtor subiu 3,1% nos 12 meses até outubro, investidores precificavam cerca de 75% de chance de um corte de 25 pontos-base nos juros em dezembro, ante mais de 80% antes dos números. Eles também aliviaram um pouco suas expectativas de reduções no próximo ano.

(Por Ann Saphir)