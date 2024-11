Índice acionário da Europa termina em baixa pressionado por nervosismo com Trump

Os negócios nos EUA também perderam terreno depois que o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, disse que não havia necessidade de apressar os cortes nas taxas de juros, elevando os rendimentos dos Treasuries e pressionando as ações.

"Uma semana de indecisão para os mercados acionários está terminando com uma nota mais fraca após a inesperada redução da retórica dovish de Jerome Powell", disse Chris Beauchamp, analista-chefe de mercado da plataforma de negociação online IG.

As bolsas de valores da Europa sofreram uma nova pressão de venda esta semana, com os investidores preocupados com as relações entre os EUA e a China, após a expectativa de que Trump escolha um nome fortemente contrário à China para ser seu secretário de Estado.

As empresas farmacêuticas europeias caíram nesta sexta-feira depois que Trump escolheu Robert F. Kennedy Jr., conhecido por disseminar informações mentirosas sobre vacinas, para liderar o Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA.

A Novo Nordisk recuou 5,3%, enquanto Sanofi perdeu 3,3% e GSK perdeu 3,9%. O índice de referência suíço, que abriga a maior parte das empresas europeias do setor de saúde, caiu 1,3%.

O subíndice de tecnologia caiu 2,7%, com a fabricante de equipamentos para produção de chips ASML entre as principais quedas, depois que a empresa norte-americana Applied Materials previu uma receita de primeiro trimestre abaixo das estimativas. O mercado entendeu a previsão como um sinal de demanda lenta por equipamentos de fabricação de chips que não sejam dedicados para aplicações de inteligência artificial.