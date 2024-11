Ajuste fiscal não será 'serra elétrica' em gastos, diz Padilha

Nos últimos dias, a área econômica do governo tem se reunido com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e com representantes dos ministérios para discutir o corte de gastos. O governo faz esforço para atingir a meta de déficit zero em 2024.

Padilha reforçou que bases econômicas do atual governo como crescimento, emprego e renda serão garantidas. "Com certeza isso vai ser preservado", afirmou.

Ataque em Brasília

Padilha também comentou nesta sexta-feira as explosões na Praça dos Três Poderes em Brasília na noite de quarta-feira. Segundo ele, discursos de ódio e extremismos políticos podem estar fomentando esse tipo de radicalismo.

Para Padilha, foi um ataque à democracia e que "fragilizou" a ideia de anistia aos participantes dos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.

"Esse crime gravíssimo reacende o que aconteceu em 8 de Janeiro. Não queremos estímulos ao ódio e à intolerância. O ato tem impacto político, sim, e faz relembrar 8 de janeiro e torna mais difícil a situação daqueles que ainda defendem passar pano para os que atuaram em 8 de janeiro", disse o ministro.