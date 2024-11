Zema: 'Aqueles que tentam preparar o Brasil para o futuro são sabotados'

União é caminho para ingresso do Brasil no mercado europeu. Marco Stefanini, CEO do Grupo Stefanini, reforça que a mão de obra brasileira ajudaria a atender às necessidades da Zona do Euro. "Eu acho que começa a mudar um pouco o perfil do brasileiro, de não pensar apenas em agrobusiness, que geralmente é a âncora do Brasil", disse ele ao defender a formação qualificada no Brasil.

Acordo entre o Mercosul e a União Europeia caminha lentamente. Karene Vilela, presidente da Câmara Portuguesa de Comércio de São Paulo, menciona o tema debatido há anos e ainda tem problemas para sua efetivação. "É para isso que nos juntamos, para trazer soluções e sugerir essas soluções com o apoio sempre do apoio público e dos nossos governantes", afirmou.