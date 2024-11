Janja xinga Musk em evento no Rio às vésperas do G20 e bilionário responde

Por Patricia Vilas Boas

(Reuters) - A primeira-dama Janja Lula da Silva xingou neste sábado o empresário Elon Musk durante evento do G20 Social, que ocorre às vésperas do encontro de líderes mundiais na cúpula do G20, no Rio de Janeiro.

Durante um discurso em que defendia a necessidade de regulação das mídias sociais, Janja é interrompida por um som e brinca: "acho que é o Elon Musk". Em seguida, diz: "eu não tenho medo de você, inclusive, fuck you, Elon Musk".