Ações da China caem e mercado de Hong Kong reduz ganhos com rebaixamentos do Goldman e do Morgan Stanley

"Esperamos obstáculos ainda mais fortes sobre os lucros corporativos e a avaliação do mercado nos próximos meses", disseram os analistas do Morgan Stanley em uma nota datada de 17 de novembro.

No fechamento, o índice de Xangai teve queda de 0,21%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,46%. Ambos os índices reverteram os ganhos iniciais e caíram pelo terceiro dia consecutivo.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, chegou a avançar 1,8%, mas terminou o dia com alta de 0,77%.

O Goldman Sachs reduziu sua recomendação sobre as ações de Hong Kong de "market weight" para "underweight", dizendo que as ações de Hong Kong estão baratas mas que provavelmente não irão se beneficiar do apoio econômico da China.

O Morgan Stanley rebaixou a China de "equal weight" para "underweight" em sua cobertura de mercados emergentes, alertando que a batalha reflacionária do país e as políticas dos Estados Unidos "provavelmente lançarão uma sombra significativa sobre a trajetória do mercado chinês nos próximos 12 meses".

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 1,09%, a 38.220 pontos.