Embraer assina acordo para ampliar colaboração com empresa aeroespacial da Indonésia

SÃO PAULO (Reuters) - A Embraer anunciou, na noite de domingo, a assinatura de um memorando de entendimento com a PT Dirgantara Indonesia (PTDI) para expandir a colaboração na aviação comercial.

O acordo foi formalizado durante o CEO Fórum Indonésia-Brasil, no âmbito do G20 no Rio de Janeiro, com a presença de autoridades indonésias.

A parceria inclui estudos conjuntos para avaliar oportunidades em áreas como engenharia e fornecimento de aeroestruturas, segundo a fabricante brasileira de aeronaves.